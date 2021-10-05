Песков: Путин будет работать в свой день рождения

Президент России Владимир Путин планирует провести рабочие мероприятия в свой день рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, несмотря на праздник, у российского лидера есть рабочие планы, намеченные на эту дату. Пресс-секретарь отметил, что президент довольно часто работает в свой день рождения.

«Никто не сомневается, что по крайней мере вечером он как-то отметит с родными и близкими. Так бывает чаще всего», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что глобальный сбой в соцсетях не повлиял на работу Кремля. По его словам, там не доверяют иностранным мессенджерам и используют спецсвязь.