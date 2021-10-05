Кремль следит за полетом съемочной группы на МКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за полетом «киноракеты» на Международную космическую станцию (МКС) и переживают за экипаж.

Песков отметил, что отправление съемочной группы на МКС является популяризацией российских достижений в космосе. По его словам, в Кремле следят за полетом и волнуются за космонавтов.

«В космосе хватит места для всего. Здесь важно соблюдать пропорции. Мы следим вместе со всеми россиянами, волнуемся также за космонавтов и желаем успешного продолжения полета. Все-таки космос — это то, где мы стали пионерами, то, где мы, несмотря ни на что, сохраняем уверенные позиции. Да, на пятки наступают, но в данном случае конкуренция, в хорошем смысле этого слова, очевидна», — рассказал Песков журналистам.

Запуск корабля «Союз-2.1а» состоялся во вторник в 11:55 по московскому времени. На борту корабля находятся актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко. Они будут работать над созданием эпизодов фильма «Вызов» в течение 12 дней, после чего вернутся на Землю.