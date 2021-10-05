Песков анонсировал встречу Путина с лидером ЛДПР Жириновским

Президент России Владимир Путин планирует пообщаться с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин начнет серию личных встреч с руководителями парламентских фракций, отметил пресс-секретарь главы государства. По его словам, Жириновский станет первым, с кем пообщается президент.

«Сегодня президент планирует пообщаться с Владимиров Вольфовичем Жириновским, ЛДПР», — сказал Песков.

Ранее ЛДПР провела первое собрание фракции в Госдуме VIII созыва. В ходе мероприятия обсуждались итоги думских выборов. Также присутствующие предложили избрать главой фракции Жириновского.