Песков назвал театром абсурда ситуацию вокруг Саакашвили

Кремль отказался комментировать письма экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков высказал мнение по этой теме.

Представитель Кремля назвал ситуацию вокруг экс-президента Грузии театром абсурда. Песков сообщил об этом журналистам 5 октября.

«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Бывший глава Грузии написал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому письмо из тюрьмы. Саакашвили счел действия правоохранителей незаконными. До этого политик также отправлял из исправительного учреждения послание своим сторонникам.

Экс-президент Грузии намерен держать голодовку до тех пор, пока его и предполагаемых сообщников не выпустят на свободу, передает «360». Адвокат Саакашвили Ника Гварамия подтвердил такую информацию.