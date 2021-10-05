«Ситуация подвисла». Что мешает России и Молдавии заключить выгодный газовый контракт

Молдавия намерена договориться с Россией о снижении цены на газ в три раза. Скидку на топливо Кишинев надеется получить за счет погашения долгов перед «Газпромом» и обсуждения вопроса инвестиций компании в республике. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

По его словам, страна хочет закупать газ в зимнее время по цене $220-280 за тысячу кубометров — именно такие цифры фигурировали в льготном соглашении с «Газпромом», срок которого истек 30 сентября.

В тот же день стороны продлили газовый контракт на октябрь, правда, цена на топливо для Молдавии выросла до $790 за тысячу кубометров. Спыну указал, что республика готова пойти на такие условия из-за сложившейся ситуации на мировом рынке, однако рассчитывает найти в будущем более выгодную формулу расчета стоимости газа.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Это означает максимум $220 за 1 тыс. куб. м в ноябре-декабре и $280 в первом триместре следующего года. Мы готовы продлить контракт на год, до 30 сентября 2022 года, а в этот период обсудить ряд экономических вопросов», — подчеркнул он.

Эти «экономические вопросы» Спыну планирует обсудить на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером на полях Петербургского международного газового форума 5-8 октября.

«Это может быть задолженность за газ и внедрение третьего энергетического пакета [антимонопольного законодательства Евросоюза — прим. ред.]», — отметил он.

Переговоры Москвы и Кишинева о долгосрочном соглашении продолжаются с лета прошлого года. Как заявил Sputnik ведущий аналитик Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков, заключить сделку, выгодную обоим государствам, не удается из-за двух препятствий.

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С одной стороны, Молдавия могла бы получать российское голубое топливо через «Турецкий поток», с помощью которого Кишинев весь прошлый год импортировал газ по сниженной цене. В 2019 году сырье поступало в страну по цене в $235 за кубометр, но экс-президенту Игорю Додону удалось договориться о $173 за аналогичный объем.

Однако новые молдавские власти во главе с Майей Санду (вступила на пост 24 декабря 2020 года) не торопятся подписывать документ на таких условиях. Проевропейский лидер попросту опасается реакции Украины, которая уже раскритиковала Венгрию за использование этого трубопровода, убежден Юшков.

Речь идет о контракте Будапешта с российским «Газпромом» на поставку газа в обход Украины в течение следующих 15 лет. По соглашению, Венгрия будет получать 4,5 млрд кубов газа в год по двум путям: 3,5 млрд будут направляться через Сербию по «Турецкому потоку», а остальная часть — через Австрию.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Второе препятствие — это возможный отказ молдавских властей обеспечить газоснабжением Приднестровье, ведь именно через этот регион российское сырье поступает в Молдавию. В случае перехода на «Турецкий поток» топливо пойдет в обход непризнанной республики.

«Для России важно, чтобы газоснабжение Приднестровья было гарантировано», — подчеркнул Юшков.

Впрочем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович выразил мнение, что Молдавия продолжит импортировать российский газ через территорию Украины вплоть до 2024 года (тогда истекает контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом») из-за экономической выгоды.

«В дальнейшем Молдавия может переключиться на альтернативный вариант поставок, включая "Турецкий поток", но все равно это будет российский газ, потому что более выгодный газ она себе вряд ли найдет. Так, Кишинев будет достигать компромисса с Россией», — заявил Митрахович беседе с «ПС».

gazprom.ru / Газпром

Собеседник издания напомнил, что в Приднестровье топливо поступает через энергокомпанию «Молдовагаз», которая лишь частично принадлежит молдавским властям. Помимо них акции принадлежат российскому «Газпрому» (50%), а также госкомитету по управлению имуществом Приднестровской Республики (13,44 %).

«Поэтому до сих пор Кишиневу и Тирасполю удавалось договариваться о решении этих вопросов, причем не только по газу, но и электроэнергетике. Другое дело — молдавский долг за газ и долг Приднестровья, который записывается в долг "Молдовагаза". Может, в рамках большой сделки они будут списаны, но пока ситуация подвисла», — резюмировал аналитик.

5 октября цена на газ в Европе обновила новый рекорд. По данным торгов на ICE Futures, фьючерсы впервые превысили 1300 долларов за тысячу кубометров.