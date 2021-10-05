Наталья Штурм не верит в смерть жены певца Прохора Шаляпина

Шансон-певица Наталья Штурм призналась, что не верит в правдивость истории о смерти супруги певца Прохора Шаляпина, предпринимательницы Татьяны Девис.

Жена исполнителя скончалась почти неделю назад. 42-летняя миллионерша была госпитализирована с коронавирусной инфекцией практически сразу после свадьбы. Женщина не смогла справиться с последствиями недуга. Большинство представителей шоу-бизнеса поддержали овдовевшего Шаляпина. Однако некоторые не поверили в его трагичную историю.

Певица Наталья Штурм убеждена, что предпринимательница инсценировала свою смерть, чтобы решить некоторые финансовые проблемы. Соответствующей версией событий знаменитость поделился в своем официальном Instagram-аккаунте. Исполнительница указала поклонникам на некоторые несостыковки в истории Шаляпина и его возлюбленной.

«Потом все заболевают, и Татьяну увозят непонятные врачи. Никто не видел почившей, ее тут же кремировали в закрытом гробу. Брачный контракт был на английском, а Проша его не знает. То есть Прохор подписал непонятно что. Никому не напоминает детективный сюжет?» — высказалась звезда.

Шаляпин также обратил внимание на пост певицы. Он пристыдил знаменитость словами: «Зачем ты так?». В ответ Штурм призналась, что действительно считает именно так, и порекомендовала ему найти себе возлюбленную своего возраста.