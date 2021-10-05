Кафанов подтвердил, что мог стать тренером московского «Спартака»

Виталий Кафанов рассказал, как сорвался его переход в тренерский штаб московского «Спартака».

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов недавно дал интервью изданию «Спорт-Экспресс». Он вспомнил, как в 2016 году мог войти в штаб столичного «Спартака». По словам Кафанова, все детали перехода были согласованы с руководством красно-белых.

«Я бы поехал в "Спартак", если бы Бердыев возглавил его. На нас уже контракты были готовы. На каждого. И Бердыев сказал, что мы уже там. Что произошло дальше — не знаю. Бекиевич не рассказывал, мы не спрашивали», — отметил тренер голкиперов сборной России.

Кафанов и его коллеги продолжают готовить национальную команду к матчам квалификации ЧМ-2022. В октябре сборная России сыграет со Словакией и Словенией. Матчи отбора к ЧМ в Катаре пройдут в Казани и Мариборе.