Нобелевский комитет разделил премию по физике за 2021 год между тремя учеными

Нобелевскую премию по физике за 2021 год разделили между тремя исследователями. Лауреатами стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи.

Такое решение приняли в Нобелевском комитете Королевской шведской академии. Первую часть присудили специалисту из Германии Клаусу Хассельману и американскому исследователю Сюкуро Манабэ за научную работу в области климата. Ученые провели «физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления».

Вторую часть получил физик-теоретик из Италии Джорджо Паризи. Он открыл взаимодействие беспорядочности и флуктуации в системах физики от атомных до планетарных масштабов.