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Нобелевский комитет разделил премию по физике за 2021 год между тремя учеными

Нобелевский комитет разделил премию по физике за 2021 год между тремя учеными

Нобелевскую премию по физике за 2021 год разделили между тремя исследователями. Лауреатами стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи.

Такое решение приняли в Нобелевском комитете Королевской шведской академии. Первую часть присудили специалисту из Германии Клаусу Хассельману и американскому исследователю Сюкуро Манабэ за научную работу в области климата. Ученые провели «физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления».

Вторую часть получил физик-теоретик из Италии Джорджо Паризи. Он открыл взаимодействие беспорядочности и флуктуации в системах физики от атомных до планетарных масштабов.