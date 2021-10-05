Глава Евпатории Роман Тихончук задержан в Крыму

Крымские правоохранители задержали главу Евпатории Романа Тихончука. Мужчина подозревается в организации преступной группировки, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

Об этом корреспондентами РИА Новости сообщили знакомые с инцидентом источники. Кроме этого, в кабинете главы горсовета Олеси Харитоненко был проведен обыск с выемкой документов. Суд будет избирать ей меру пресечения 5 октября.

Стоит отметить, что глава Крыма Сергей Аксенов в сентябре принял отставки нескольких служащих. Ими стали вице-премьер Евгений Кабанов, курировавший федеральную программу по развитию полуострова, министр строительства и архитектуры Михаил Храмов, а также глава Министерства транспорта Крыма Евгений Исаков.