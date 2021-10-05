Видео с задержанием Саакашвили в тбилисской квартире появилось в Сети

Стало известно о публикации в интернете видео с арестом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Его задержали в одной из столичных квартир.

Судя по опубликованному ролику, бывший лидер ужинал, когда пришли правоохранители. На столе стояли тарелки, в том числе с хинкали. Также на поверхности расположились несколько бутылок с водкой.

Саакашвили задержали 1 октября. В этот же день политик объявил голодовку. В Грузии его считают виновным в совершении нескольких должностных преступлений. По двум делам заочно уже вынесен приговор.

Ранее политолог Владимир Корнилов объяснил возвращение политика на родину установками извне. По словам эксперта, экс-президент приехал в Грузию, дабы обострить ситуацию перед выборами.