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Актриса Пересильд и режиссер Шкаплеров отправились в космос для съемок фильма «Вызов»

Актриса Пересильд и режиссер Шкаплеров отправились в космос для съемок фильма «Вызов»

Российский космонавт Олег Новицкий сфотографировал с борта МКС запуск «Союза МС-19», на борту которого находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Он поделился снимком на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что запуск состоялся 5 октября на космодроме Байконур. Кроме артистов в состав экипажа также вошел руководитель группы, капитан группы Антон Шкаплеров. Цель назначения «творческого» отряда — Международная космическая станция (МКС). Именно там будут проходить съемки художественного фильма «Вызов».

По словам самого Шкаплерова, этот запуск послужит примером для последующих запусков людей в космос. Он добавил, что благодаря отработке метода ускоренной подготовки экипажа, в будущем появится возможность для отправки на орбиту и других специалистов: врачей, ученых, а также представителей иных профессий.