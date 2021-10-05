Актриса Пересильд и режиссер Шкаплеров отправились в космос для съемок фильма «Вызов»

Российский космонавт Олег Новицкий сфотографировал с борта МКС запуск «Союза МС-19», на борту которого находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Он поделился снимком на своей официальной странице в Twitter.

Астреи, наблюдали за вашим полетом с борта Международной космической станции! Ждем вас через 3 часа!

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Astrey, we watched your flight from the International @Space_Station! We are waiting for you in 3 hours! pic.twitter.com/ZWBQg298bd — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) October 5, 2021

Напомним, что запуск состоялся 5 октября на космодроме Байконур. Кроме артистов в состав экипажа также вошел руководитель группы, капитан группы Антон Шкаплеров. Цель назначения «творческого» отряда — Международная космическая станция (МКС). Именно там будут проходить съемки художественного фильма «Вызов».

По словам самого Шкаплерова, этот запуск послужит примером для последующих запусков людей в космос. Он добавил, что благодаря отработке метода ускоренной подготовки экипажа, в будущем появится возможность для отправки на орбиту и других специалистов: врачей, ученых, а также представителей иных профессий.