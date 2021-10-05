Замглавы Минобороны РФ Картаполов уволен со службы в связи с избранием в Госдуму

Заместитель главы Министерства обороны России Андрей Картаполов освобожден от должности в связи с его избранием в Государственную думу.

Об этом во вторник сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, также был произведен ряд кадровых изменений по линии Военно-морского флота РФ.

«Указом президента заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной думы», — сказал руководитель Минобороны в ходе селекторного совещания.

Кроме этого, министр сообщил, что помимо Картаполова с военной службы уволен начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Александр Витко. Шойгу поблагодарил обоих военачальников, отметив их высокий профессионализм, ответственность и усердие, которые они проявили при исполнении своих служебных обязанностей.