Хачатурянц будет исполнять обязанности президента РПЛ до новых выборов

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц временно займет должность президента РПЛ. Недавно он прибыл на заседание клубов лиги.

Ашот Хачатурянц заменит Сергея Прядкина на посту главы Российской премьер-лиги до проведения выборов, по итогам которых станет известен новый президент РПЛ. Об этом сообщает РИА-Спорт.

Примечательно, что глава судейского комитета Российского футбольного союза Хачатурянц отказался комментировать свое назначение на место Прядкина. Уход бывшего главы РПЛ все еще находится на стадии оформления решения. Ранее сообщалось, что кандидатами на временную должность были Рустем Сайманов («Рубин»), Шамиль Газизов («Уфа»), а также Павел Пивоваров («Динамо») и Роман Бабаев («ЦСКА»).