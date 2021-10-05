В Роспотребнадзоре объяснили разницу в терапии при лечении COVID-19 и простуды

Способы лечения пациентов при коронавирусной инфекции и простуде могут сильно отличаться, сообщили в Роспотребнадзоре.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что сейчас в России растет число случаев заболевания сезонными респираторными вирусными инфекциями. Медик напомнила россиянам, что COVID-19 отличается от простуды или ОРВИ. Поэтому при нем необходима отдельная терапия, сообщают «Известия».

«Поэтому подходы к лечению COVID-19, особенно у тяжелых пациентов, во многом отличаются от терапии гриппа и ОРВИ», — подчеркнула она.

По словам доктора, к новым штаммам инфекции необходимо вырабатывать другие подходы в лечении. В данный момент временные рекомендации постоянно корректируются по мере появления обновленных методов. Заболевание мутирует, поэтому перед специалистами стоит важная задача — подобрать препарат, который будет блокировать важные для вируса рецепторы, подытожила медик.