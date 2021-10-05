Захарова в шутку допустила возможность новых санкций США после сбоя в Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку допустила возможность введения новых санкций США после сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Дипломат выступила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Захарова прокомментировала сбой в работе интернет-гигантов, который произошел вечером 4 октября по всей планете. Представитель внешнеполитического ведомства иронично заметила, что главное не допустить зависания компьютера, когда США начнут публиковать текст новых санкций против РФ.

«А если, не дай бог, он зависнет, то главное, чтобы рядом был топор и вовремя могли вскрыть комнату, где находятся серверы», — пошутила Захарова.

В России США воспринимают как супердержаву, добавила дипломат. Однако уровень их проблем совсем другой.

В Facebook ранее объяснили проблемы с работой сервисов. Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах привели к сбоям, передает телеканал «360».