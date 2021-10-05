Прядкин ушел с поста президента РПЛ после 14 лет работы

Сергей Прядкин, с 2007 года занимавший пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ), принял решение уйти в отставку.

Президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе общего собрания руководителей клубов лиги сообщил, что покидает занимаемый пост. Об этом проинформировал источник РИА Новости. В марте прошлого года Прядкин был переизбран на пятилетний срок, что вызывало критику со стороны ряда футбольных экспертов.

После его отставки должность исполняющего обязанности президента РПЛ займет Ашот Хачатурянц. До этого он возглавлял судейский комитет Российского футбольного союза (РФС).