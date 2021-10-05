Губернатор Югры рассказала о мероприятиях Евразийского объединения женщин — региональных лидеров

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в пресс-конференции, посвященной марафону «Компас женского лидерства #МягкаяСила».

Марафон пройдет в рамках российской региональной недели III Евразийского женского форума. Он стартует 8 октября в полдень на Камчатке, а завершится в Калининграде в 18.00 по местному времени. В рамках проекта запланирована работа разнообразных онлайн-площадок, мастер-классов, прямых включений, сообщает портал Ugra-news.

В марафоне примут участие женщины-лидеры в различных сферах, предприниматели, общественные деятели, представители органов власти. Участники обсудят такие важные вопросы, как роль женщин в поддержании общественного здоровья, развитии предпринимательства, сельского хозяйства, образования, демографическую ситуацию и многое другое.

Единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова выступила как представитель Евразийского объединения женщин — региональных лидеров и рассказала о том, какие мероприятия проводит эта организация в рамках международного форума. 6 октября пройдет еще один марафон, на котором будут представлены проекты женщин-лидеров из разных стран.

«Ключевым мероприятием, которое проведет наше объединение на Евразийском женском форуме, станет заседание дискуссионного клуба на тему "Роль женщин в развитии регионов мира во время пандемии и пост-ковидный период". Основные вопросы, которые сформировались в рамках данной темы, это сотрудничество регионов, которое должно стимулировать новые точки роста, готовность к новым вызовам», — рассказала Комарова.

Также она сообщила, что на полях форума пройдет сессия о развитии креативных индустрий. На ней состоится презентация совместного проекта Югры, Таджикистана и Армении по интеграции наследия коренных малочисленных народов, мастеров народных промыслов, ремесел.