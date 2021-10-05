Кабаева считает ошибочными итоги соревнований по гимнастике на летних Играх

Спортсменка Алина Кабаева обратилась к главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с призывом обнародовать судейство выступлений по гимнастике на летних Играх.

Олимпийская чемпионка составила письмо к Ватанабэ, где указала на ошибочные итоги соревнований по художественной гимнастике во время Олимпийских игр в Токио и призвала раскрыть всю информацию о действиях судей.

Кабаева проанализировала оценки, которые судьи поставили гимнасткам россиянке Дине Авериной и израильтянке Линой Ашрам, и сделала выводы, что была допущена ошибка, так как средний балл у Авериной был гораздо выше, чем у израильской представительницы. Так, у россиянки 24,000 балла, а у Ашрам — 23,300. Несмотря на количественное преимущество у Авериной, золото отдали израильтянке.

Кабаева призывает раскрыть полную информацию о судействе. Она обосновывает это тем, что в спорных ситуациях сведения не должны скрываться от общественности.