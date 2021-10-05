Спикера Рады Разумкова временно отстранили от обязанностей

Украинские депутаты проголосовали за отстранение председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Уточняется, что Разумков отстранен от ведения пленарных заседаний украинского парламента на два дня. По имеющимся данным, президентская партия «Слуга народа» недовольна действиями политика, которые отклоняются от общего курса. Сам Разумков отвергает эти обвинения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спикер Рады начал вести собственную политическую игру. По его словам, он пытался более полугода назад инициировать процедуру импичмента президенту, выдавая своим коллегам подписные листы.