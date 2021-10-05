Юлия Пересильд и Клим Шипенко вылетели на МКС с Байконура

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вместе с космонавтом Антоном Шкаперовым отправились на «Союзе МС-19» с Байконура на МКС.

Космический корабль будет добираться до станции 3 часа 17 минут. Кинематографисты пробудут 12 дней на МКС, где снимут сцены для фильма «Вызов». Съемки на орбите начнутся уже после отделения корабля от ракеты-носителя «Сою-2.1а».

В космосе пройдут первые в мире съемки художественного фильма. Картина получила название «Вызов». Ее выход ожидается в 2022 году. Фильм расскажет о женщине-враче, которая никак не связана с космосом. Медику придется отправиться на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавта. Героине Пересильд предстоит сделать операцию на сердце в условиях невесомости.

Режиссером фильма выступил Клим Шипенко, снявший картины «Текст» и «Холоп». Кинематографист тщательно готовился к съемкам в космосе. По его словам, ему пришлось осваивать технические и бытовые навыки жизни на МКС.