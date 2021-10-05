Деятельность экстремистской организации «Нурджулар» пресечена в Московском регионе

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар»1 в Московском регионе, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

По информации ведомства, радикалы пытались создать многоуровневую систему продвижения своей идеологии в России. Для этого экстремисты подбирали и вербовали новых участников из числа студентов.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, возбуждено уголовное дело по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». Личности подозреваемых установлены, они задержаны, пишет ТАСС. В ближайшее время злоумышленников доставят в подразделения ведомства для проведения следственных мероприятий.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации