Педиатр Продеус предупредил о вреде несертифицированных зарубежных БАД

Главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского Андрей Продеус объяснил опасность иностранных биологически активных добавок (БАД).

Специалист напомнил о скандале, который несколько лет назад произошел в США. Тогда в БАД для поддержания мужского здоровья добавляли лекарственный препарат, что категорически запрещено. Таким образом, потребитель до конца не знал, что именно он покупает. Продеус сообщил, что во избежание ошибок БАД стоит покупать в аптеках, а не заказывать с зарубежных сайтов.

Кроме того, далеко не все сертифицированные за рубежом БАД зарегистрированы в России. Медик привел в пример витамин D, содержащий десять тысяч единиц, который в РФ считается лекарством, а в США — биологически активной добавкой.

«В Штатах ежегодно с передозировкой витаминов госпитализируют до ста тысяч человек», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Телеканал «360» сообщил, что российским врачам могут запретить выписывать БАДы. Также слово «препарат» предложили ограничить для использования в рекламных материалах.