Продажи премиальной водки Beluga выросли более чем на 85% в третьем квартале 2021 года

Компания Beluga Group опубликовала данные об операционных результатах за третий квартал и девять месяцев 2021 года.

По данным производителя, опережающие темпы продажи как в России, так и за рубежом, продемонстрировала премиальная водка Beluga. Ее показатель в третьем квартале текущего года вырос на 86,1%, а динамика экспорта бренда увеличилась практически в три раза — на 137,7%. Высокий уровень продаж был зафиксирован в США, Австралии, Болгарии, Италии, Израиле и Польше.

За девять месяцев 2021 года компания продала 8,9 млн декалитров продукции собственного производства и 1,63 млн декалитров продукции партнерских брендов. Экспортные отгрузки росли на 98,5%, составив 394 тыс. декалитров. По итогам периода, показатель общих отгрузок увеличился на 1% и достиг 10,5 млн декалитров.

Кроме того, продолжился рост продаж собственных и импортных брендов премиум-сегмента и выше. Наиболее высокие результаты среди производимых компанией марок в третьем квартале показали грузинский коньяк «Сокровище Тифлиса», джин Green Baboon, виски Fox & Dogs, вина Golubitskoe Estate и Tête de Cheval. Драйверами среди партнерских брендов стали Torres, виски Glenfiddich, а также портфель импортных вин. В водочной категории лидировали бренды Beluga, «Белая Сова» и «Архангельская».