Исторический рекорд. Цены на газ в Европе достигли $1250

Цены на газ в Европе установили новый рекорд и подошли к отметке $1250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Напомним, что перед преодолением планки в $1200 стоимость голубого топлива резко снизилась — причиной такого поведения рынка стало одобрение Датским энергетическим агентством тестирования первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Так, котировки газа на хабе TTF в Нидерландах потеряли в цене почти $70 и по итогу торгов опустились до $1124 за тыс. куб. м, но после график стоимости снова пошел вверх.

«Северный поток — 2» представляет собой трубопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда по дну Балтийского моря. По расчетам экспертов, мощность газопровода после ввода в эксплуатацию будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл причины такого резкого скачка цен. По его мнению, быстрый рост стоимости происходит из-за недостаточной закачки газа в европейские хранилища, а также высокого спроса на данный вид топлива.