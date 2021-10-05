Путин и президент Таджикистана договорились оставаться в тесном контакте по Афганистану

Президент России Владимир Путин переговорил с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном по ситуации в Афганистане. Об этом сообщил Кремль.

Администрация президента РФ подтвердила переговоры Путина с Рахмоном 5 октября. Лидеры двух стран договорились оставаться в тесном контакте на фоне ситуации в Афганистане. Владимир Путин также поздравил коллегу с днем рождения.

Глава РФ ранее высказался о выводе войск США из страны. Путин назвал уход американских военных и их союзников из Афганистана поспешным, информирует «360». Президент России призвал страны ШОС найти способ мирно стимулировать новые власти к выполнению собственных обещаний.