Бывшего мэра Владивостока арестовали по подозрению во взяточничестве

Суд арестовал экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, подозреваемого в получении взяток.

Фигуранта арестовали в рамках возбужденного в отношении него дела о взятке в размере 19,5 млн рублей. Бывший глава Владивостока мог получать взятки от начальства компании «Некрополь», следует из версии СК.

Взамен Гуменюк обеспечивал покровительство организации при оказании похоронных услуг. Общий размер взяток составил 19,5 млн рублей.

Против бывшего градоначальника Владивостока возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. В настоящее время Гуменюк задержан, в ближайшее время будет принято решение об избрании меры пресечения.