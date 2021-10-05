Саакашвили тронула забота Зеленского после его ареста в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского о своем аресте.

Свою оценку реакции украинского лидера он описал в письме, составленном в грузинской тюрьме, где политик находится в текущее время. По его словам, именно так и должен поступать настоящий государственный деятель высокого класса.

«Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы», — написал он.

Ранее стало известно, что Саакашвили принял решение вернуться на родину в преддверии октябрьских выборов, однако был сразу задержан правоохранительными органами. В Грузии политик заочно осужден по двум уголовным делам. Ему грозит девять лет лишения свободы.