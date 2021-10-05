Иммунолог Болибок заявил, что одышка может указывать на поражение легких при COVID-19

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что одышка является самым опасным симптомом при коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, по мере возникновения новых штаммов COVID-19 пациенты все реже жалуются на нарушение обоняния. Так, признаки заболевания все больше становятся похожи на симптомы при обычной ОРВИ.

Он отметил, что следует обратить особое внимание, если человек начинает задыхаться. Так, о поражении легких при коронавирусе может свидетельствовать одышка.

«Если появляется одышка, то это самый опасный симптом. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту», — сообщил медик в беседе с радио Sputnik.

Врач-рентгенолог Андрей Бобков ранее сообщил, что компьютерная томография является самым эффективным методом диагностики пневмонии. Этот способ также имеет высокую чувствительность к COVID-19, передает телеканал «360».