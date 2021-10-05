Читатели Express объяснили критику Украиной «Северного потока — 2» потерей транзита

Читатели британского издания Express активно обсуждают заявление главы украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко о «Северном потоке — 2».

Руководитель энергетической компании указал на предстоящий раскол в позиции европейских стран из-за ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». По его словам, аналогичная с Венгрией ситуация будет повторяться все чаще и чаще. Из-за острого топливного кризиса в Европе страны будут заключать индивидуальные контракты с Москвой, как это сделал Будапешт.

Читатели британского издания увидели в этих словах совсем другой посыл. Многие пользователи Сети раскусили стремление Витренко навредить энергетическому проекту и создать угрозу единству Евросоюза.

«Угрозу эту создала Украина. Та самая страна, которая лишится доходов от газового транзита, идущего через ее территорию, когда будет запущен обходящий ее стороной новый трубопровод», — написал grumpy old.

«Ну вы посмотрите, снова вытащили российское пугало. Говорит Юрий Витренко, руководитель украинского энергетического гиганта "Нафтогаз"», — добавил Durham Lad.

Стоит отметить, что против «Северного потока — 2» резко высказываются не только на Украине. Недовольство запуском газопровода выражают и в странах Прибалтики.