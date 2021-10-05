Дипломат Полянский указал на неверное трактование законов химии и физики Западом

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о неверном трактовании законов физики, химии и математики со стороны Запада.

Как считает дипломат, такое мнение складывается из ситуации с химическим оружием в Сирии. Когда Запад обвиняет Дамаск в применении химоружия, он показывает свою некомпетентность, говорит Полянский. Сирия в свою очередь продолжает добросовестно выполнять обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и не отказывается от сотрудничества с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), указал дипломат.

«В наших учебниках, например, говорится о силе гравитации, которая при падении предметов с высоты вызывает их деформацию», — высказался зампостпреда РФ.

По словам Полянского, якобы сброшенные с воздуха в 2018 году цилиндры с хлором должны иметь характерные повреждения, а при прохождении через балки перекрытий не может остаться неповрежденным клапан баллона. Несмотря на законы физики, Запад продолжает обвинять Сирию в применении химоружия, заключил он.