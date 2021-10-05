Ручные поделки от учеников оказались самыми любимыми подарками среди российских педагогов

Аналитики маркетплейса СберМаркет и агентства ResearchMe выяснили, какие подарки больше всего ценят российские педагоги на День учителя.

Как оказалось, больше всего учителям нравятся ручные поделки учеников, а вот меньше всего они хотят получить цветы. В опросе приняли участие 1,2 тыс. учителей и родителей детей школьного возраста.

Так, за изготовленный своими руками подарок проголосовали 58% опрошенных. При этом 88% учителей почти каждый раз удивлены и тронуты подарком. В список желанных подарков также попали сертификаты на косметику или услуги, о чем заявили 41% женщин и 21% мужчин. Еще 19% опрошенных выбрали мелкую бытовую технику или гаджеты.

Стоит отметить, что в России предложили обучать преподавателей работе с TikTok и Instagram. Такое мнение выразил главный технолог Педагогического конструкторского бюро Александр Прутченков, передает телеканал «360».