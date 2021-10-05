Диетолог Андреев предупредил о вреде фастфуда и жареной пищи для переболевших COVID-19

Врач-диетолог Александр Андреев заявил, что людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, необходимо придерживаться правильного питания.

Многие пациенты забывают, что после перенесенного коронавируса организму необходимо восстановиться. Таким образом, люди возвращаются к пищевым привычкам, которых они придерживались до заболевания. Они снова начинают употреблять жареную и острую пищу, фастфуд, что пагубно влияет на их состояние.

«После болезни нужно быть максимально аккуратным в сфере питания и вводить привычные вам жирные продукты очень медленно», — рассказал Андреев в беседе с «Газетой.ру».

В первые две недели после болезни врачи призывают не употреблять продукты, вызывающие вздутие. Также важно исключить из рациона еду, прошедшую обработку и не несущую пользы организму, передает телеканал «360».