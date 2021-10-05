Подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае просят заключить под стражу

Следственный комитет завел новые уголовные дела против мужчины, которого подозревают в убийстве трех девушек в Оренбургской области.

Против злоумышленника, подозреваемого в убийстве студенток, открыты еще четыре уголовных дела. Об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге имущества и завладении автомобилем.

Задержанный по подозрению в убийстве трех девушек в Гае Оренбургской области 29-летний Александр Л. дал признательные показания. Об этом сообщили в суде.

Мужчина был задержан в Орске после преследования. Он пытался скрыться от сотрудников полиции на угнанной машине. Затем он бросил автомобиль на территории детского сада.