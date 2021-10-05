Читатели Die Welt назвали Россию надежным партнером на фоне закачки газа в «СП-2»

Оператор «Северного потока — 2» начал закачивать голубое топливо в первую нитку газопровода. Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались публикации на эту тему.

Журналисты в Германии обнародовали материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку российского трубопровода. В Nord Stream 2 AG ранее подтвердили, что заполнение голубым топливом необходимо для достижения нужного давления в ходе дальнейшего тестирования. На второй нитке ведутся пусконаладочные работы.

Читатели издания положительно восприняли эту новость и оставили неожиданные комментарии в Сети. Интернет-пользователи отметили, что «СП-2» выгоден потребителю и гарантирует надежность поставок.

«Россия — надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства», — написал один из читателей.

Другой поддержал закачку газа в «Северный поток — 2». Третий подчеркнул, что снабжение ФРГ голубым топливом обеспечено на зиму.

«Очень хорошие новости. С геостратегической точки зрения это успех для Германии», — констатировал один из пользователей Сети.

В МИД России ранее рассказали о ходе сертификации «Северного потока — 2», информирует «360». Замглавы ведомства Александр Грушко подчеркнул, что идут сложные процессы и трудно предсказать, какими юридическими тонкостями могут воспользоваться противники проекта газопровода.