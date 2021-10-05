Компания Facebook ответила на обвинения в утечке данных

В Facebook исключили утечку персональных данных пользователей во время крупного сбоя в работе социальной сети. Об этом сообщили представители компании на официальном аккаунте в Twitter.

«У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя», — говорится в заявлении.

По мнению специалистов, сбой произошел из-за неправильной настройки роутеров между дата-центрами.

«Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию», — объяснили представители компании.

Они отметили, что на данный момент сервисы Facebook снова подключены, а сами сотрудники активно работают над восстановлением работы социальной сети. По их словам, в ходе сбоя были повреждены внутренние инструменты для работы в сети, что и затруднило восстановление системы. В Facebook подчеркнули — сотрудники безопасности не нашли никаких следов, которые могли бы свидетельствовать о краже персональных данных пользователей.