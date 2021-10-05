В России завершились госиспытания новой снайперской винтовки Чукавина

Снайперская винтовка Чукавина успешно прошла государственные испытания, идет документальное оформление результатов.

В концерне «Калашников» рассказали РИА Новости, что новая винтовка заменит в российских войсках снайперскую винтовку Драгунова. Ранее в компании отмечали, что СВЧ (шифр «Жнец») представляет собой новое поколение винтовок. Она должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.

«В настоящее время идет документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение», — говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодняшний день СВД является основной снайперской винтовкой в ВС РФ. Она была принята на вооружение в 1963 году. По словам специалистов, она проста в эксплуатации, однако уже не отвечает современным требованиям с точки зрения дальности поражения целей одним выстрелом.