Джо Байден сообщил о заинтересованности США в «Досье Пандоры»

Соединенные Штаты изучают «Досье Пандоры», сообщил президент страны Джо Байден во время своего выступления в Белом доме.

Байден выступил в понедельник, главной темой для обсуждения стала ситуация с госдолгом США. Во время речи Байдена спросили, каково отношение американских властей к публикации, и планируют ли Соединенные Штаты какие-либо действия в рамках данного ранее обещания бороться с коррупцией, в том числе за пределами страны.

«Мы сейчас это изучаем», — кратко ответил президент США, не дав дополнительных комментариев.

«Досье Пандоры» — это публикация Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) информации об офшорных денежных счетах крупных политических фигур и других известных личностей. Выдержка состоит из приблизительно 11,9 миллиона различных документов, которые содержат сведения о коррупционных делах политиков и популярных личностей.