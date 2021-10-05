Психолог Юшкова дала советы по профилактике интернет-зависимости после сбоев в соцсетях

Пользователи социальных сетей столкнулись с массовым обвалом доступа к сервисам Facebook. В связи с этим психологи в очередной раз подняли вопрос интернет-зависимости.

Доступ к популярным соцсетям был ограничен в течение семи часов. После появления сети юзеры начали делиться своими переживаниями и эмоциями, которые у них возникли к ходе своеобразного интернет-локдауна. Некоторые заметили, что им было страшно из-за того, что сервисы не восстановятся никогда. Другие признались, что успели испытать ломку и пытались занять чем-то руки, кроме телефона.

Ситуация вновь подняла вопрос о зависимости от социальных сетей. По данным психолога высшей квалификационной категории Евгении Юшковой, пока такого диагноза медики не ставят, так как его нет в международной классификации болезней 2010 года. Однако ученые обращаются к этому вопросу уже много лет, передает Федеральное агентство новостей.

«Сейчас речь идет только о том, что люди злоупотребляют интернетом. Такое злоупотребление сказывается на жизни человека, способно повлиять на поведение, делая его нервным», — отметила Юшкова.

Специалист добавила, что бороться с признаками зависимости от интернета можно. Для этого стоит научиться контролировать некоторые признаки появления привычки. Например, ограничить время нахождения в соцсетях. Юшкова советует устраивать информационные детоксы и разгрузки. Также стоит забыть о телефоне в вечернее время.

«Стоит предотвратить информационный стресс перед сном — за час до него отключать телефон, уведомления и совсем не смотреть в экран. Многие заходят в соцсети от скуки или при попытке сбежать от тяжелых чувств и переживаний. Они листают страницы, отключаются, занимают себя чем-то. Но тут важно понять мотив — что я здесь делаю и зачем туда захожу», — пояснила психолог.

Произошедший сбой, по словам Юшковой, мог стать лакмусовой бумажкой в определении зависимости. Если человек почувствовал себя тревожно и некомфортно, то это один из первых признаков появления привычки.

Глобальное отключение популярных соцсетей произошло вечером 4 октября. На данный момент работа 16 сервисов восстановлена. Информация пользователей при этом сохранилась в полном объеме.