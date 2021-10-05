Глава МИД Японии: диалог с Россией по поводу Кунашира и Итурупа продолжится

Японское правительство во главе с новым премьером Фумио Кисидой будет продолжать работать с Россией. Целью является заключение мирного договора между сторонами.

Кабмин провел первую пресс-конференцию после утверждения нового состава. Во время мероприятия глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что Токио будет продолжать диалог с Москвой.

«И отныне мы также намерены продолжить активный диалог с Россией, нацеленный на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора», — заявил Мотэги.

Кроме того, дипломат отметил, что общался с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях сессии ГА ООН. По словам японского министра, стороны провели обсуждение различных аспектов развития двусторонних отношений.

Ситуация в отношениях России и Японии усложнилась после окончания Второй мировой войны. Страны в 1956 году подписали Совместную декларацию, в рамках которой судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Руководство Советского Союза таким образом поставило точку в территориальных спорах, однако Япония не отказывается от претензий на острова.