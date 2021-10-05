Глава Минвостока Чекунков запланировал создать тематические кварталы стран Азии в Спутнике

Город Спутник у Владивостока может быть оснащен тематическими кварталами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, для подобных планов необходимо будет привлечь иностранных инвесторов. Однако несмотря на создание таких проектов, доминирующей концепцией будет российская. Ее реализуют отечественные градостроители и архитекторы.

«Например: японский квартал, китайский квартал, корейский квартал, которые мы могли бы дать возможность спроектировать и реализовать архитекторам и девелоперам из соответствующих стран», — поделился министр с РИА Новости.

По мнению Чекункова, подобные элементы в будущем городе будут «интересны с точки зрения конкуренции». Он отметил, что с азиатскими странами Россия находится в непрерывном контакте, и все проекты по развитию Дальнего Востока обсуждаются с коллегами из Японии, Китая и Кореи.

Соглашение о создание такого города было подписано на ВЭФ-2021. Минвостокразвития сообщало, что объект будет доступен для проживания 300 тысяч человек, а общая площадь застройки составит 925 гектаров.