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Instagram успешно оправился после глобального сбоя

Instagram успешно оправился после глобального сбоя

Дочерний сервис компании Facebook стал еще одной жертвой глобального сбоя, однако на данный момент приложение успешно восстанавливает свои функции.

Пользователи вновь могут просматривать ленту с фотографиями и обмениваться сообщениями. Однако многие по-прежнему сообщают о небольшом замедлении скорости и остаточных неполадках. Восстановления мессенджера WhatsApp до сих пор не произошло, он все еще недоступен для пользования.

Подобный сбой в работе Facebook стоил основателю компании Марку Цукербергу порядка 7 миллиардов долларов. Вследствие такой масштабной проблемы обвалились и акции соцсетей. Отмечается, что сбой стал самым серьезным с 2008 года.

Ранее сбои были зафиксированы в ряде интернет-ресурсов. О проблемах с доступом сообщали пользователи Google, YouTube, Twitter, TikTok и некоторых других.