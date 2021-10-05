Instagram успешно оправился после глобального сбоя

Дочерний сервис компании Facebook стал еще одной жертвой глобального сбоя, однако на данный момент приложение успешно восстанавливает свои функции.

Пользователи вновь могут просматривать ленту с фотографиями и обмениваться сообщениями. Однако многие по-прежнему сообщают о небольшом замедлении скорости и остаточных неполадках. Восстановления мессенджера WhatsApp до сих пор не произошло, он все еще недоступен для пользования.

Подобный сбой в работе Facebook стоил основателю компании Марку Цукербергу порядка 7 миллиардов долларов. Вследствие такой масштабной проблемы обвалились и акции соцсетей. Отмечается, что сбой стал самым серьезным с 2008 года.

Ранее сбои были зафиксированы в ряде интернет-ресурсов. О проблемах с доступом сообщали пользователи Google, YouTube, Twitter, TikTok и некоторых других.