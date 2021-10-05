Карасев рассказал о просчете Киева с газовым маневром Венгрии

Украина рассчитывала, что Венгрия будет обсуждать новые газовые контракты напрямую с ней, без участия России, и за это она поплатилась транзитом.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Первый независимый» высказал киевский политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя очередной провал Украины - потерю транзита российского газа в Венгрию.

Ранее Украина отказалась от долгосрочных контрактов с российским газовым гигантом «Газпромом» и перешла на рыночное ценообразование на топливо, что в итоге привело страну к необходимости приобретать ресурс по цене свыше 1200 долларов за тысячу кубометров, напомнил Карасев.

А теперь вдобавок к этому Венгрия заключила долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа в обход украинского транзита. Это, по мнению политолога, произошло из-за того, что Киев был настроен на прямой диалог с Будапештом без участия Москвы, делая вид, что в схеме поставок топлива производитель и поставщик газа не является ключевым элементом.

«Мы рассчитывали, что контракты с Россией венгры должны согласовывать с нами. Но в контрактах есть страны – поставщики газа, которые его добывают, есть потребители газа и транзитеры. Это всегда история на троих. А мы думали, что это история на двоих, что Россия тут ни при чем, а Венгрия не пойдет на то, чтобы нас "кинуть"», — объяснил киевский эксперт.

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Еще одной причиной провала транзитной политики Киева стало непонимание украинскими властями сложившейся в Европе ситуации. Каждая страна Европы в условиях нынешнего энергетического кризиса действует в собственных интересов, а политики этих стран, опасаясь падения своих рейтингов, ищут любые возможности снизить цены на энергоресурсы.

Поэтому Венгрия и выбрала долгосрочный контракт с российским поставщиком на поставки газа, цена которого привязана к стоимости нефти, и отказалась переплачивать Украине за транзит через ее территорию, объяснил Карасев.

«В Венгрии и остальных европейских странах правительства очень чувствительны к настроениям людей, потому что их могут не переизбрать. Платежки, топливо, тарифы в странах, где нет центрального отопления и тарифы высоки сами по себе, – они боятся. Поэтому им нужны долгосрочные контракты. Тем более сейчас все считают свои деньги, и никакой энергетической солидарности не будет», — заключил украинский политолог.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Напомним: в конце сентября стало известно о том, что Венгрия заключила с «Газпромом» 15-летний контракт на поставки газа по 4,5 миллиарда кубометров топлива в год. А уже с 1 октября поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему были прекращены, так как ресурс пошел в обход. Для украинской стороны эта ситуация стала полной неожиданностью и вызвала целую бурю возмущения, негодования и угроз.