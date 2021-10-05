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Работа WhatsApp частично восстановилась после глобального сбоя

Работа WhatsApp частично восстановилась после глобального сбоя

Мессенджер WhatsApp во вторник начал возобновлять работу после многочасового сбоя. Пользователи могут обмениваться сообщениями, однако звонки через платформу пока не проходят.

Ранее также частичное функционирование возобновили социальные сети Facebook и Instagram. Несмотря на устранение большинства неполадок, на платформах по-прежнему сохраняются неполадки со скоростью и наблюдаются периодичные сбои.

Информацию о возобновлении работы соцсетей подтвердили и в компании Facebook. Представители сервиса также обратили внимание, что для полного восстановления платформы потребуется определенный промежуток времени. По предварительным данным, массовый сбой в Facebook мог произойти из-за ошибки инженеров компании при установке обновления.

Масштабные неполадки коснулись практически всех соцсетей по всему миру. Пользователи также жаловались на проблемы в функционировании Telegram, Google, YouTube, Twitter, Viber, TikTok и Instagram.