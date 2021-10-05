Кедми рассказал, как США относятся к лидерству РФ в сфере стратегических вооружений

Американские военные не признают, что гонка стратегических вооружений ими проиграна, так как Пентагон не теряет надежды не только догнать, но и обогнать Россию, удерживающую лидерство в области создания гиперзвукового оружия.

Об этом, выступая в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми.

По словам эксперта, американские специалисты, оценивая нынешний военный потенциал Российской Федерации, признают, что Москва, создавшая за последние годы сверхзвуковое оружие, серьезно опередила в этой сфере все остальные страны мира и заняла лидирующее положение в области стратегических вооружений.

Однако, добавил Кедми, американцы в этой ситуации не считают себя проигравшими. Они считают, что могут, правильно выстроив стратегию в противостоянии с Москвой, компенсировать недостающие технические возможности.

Даже после того, как Россия запустила серийный выпуск подводных лодок, на которых будут установлены гиперзвуковые ракеты «Циркон» и ядерные подводные беспилотники «Посейдон», Вашингтон, по словам Кедми, сдаваться не собирается и уверен, что сможет восстановить свои позиции.

Prt Scr youtube.com / Минобороны России

Эта уверенность американцев основана на мнении, что имеющихся на данный момент у России субмарин недостаточно для того, чтобы гарантировать победу в возможной войне, поэтому Пентагон, в случае военного конфликта рассчитывает добиться победы путем использования грамотной тактики и стратегии ведения боя.

«Американцы не думают, что они проиграли гонку стратегических вооружений. Нет! Они чувствуют, что отстают, и идут двумя путями: нейтрализовать то, что есть, и догнать. Смогут, не смогут — это другой вопрос», — добавил Яков Кедми.

В заключение своего выступления эксперт отметил, что Россия на данный момент является единственным в мире государством владеющим гиперзвуковыми ракетами. Но это преимущество России не представляет серьезной опасности для ее противников, в том числе и для Соединенных Штатов Америки, уверен Кедми.