Рар: мягкотелые власти ЕС не готовы к нынешнему энергетическому кризису

Европа столкнулась с очередным серьезным кризисом, который, в отличие от предыдущих, невозможно будет преодолеть многомиллиардными вливаниями.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, по словам которого, нынешний кризис, который переживает Евросоюз – энергетический.

«После финансового кризиса (2008), миграционного кризиса (2015) и пандемии (2020), Европа попала в очередной серьезный кризис — энергетический. Пока, все эти кризисы решались вливанием денег. На погашение «пожаров» были потрачены множество миллиардов евро, десять лет работали денежные станки, правительства загоняли свои страны в чудовищные долги», — напоминает эксперт-международник.

Однако, по его словам, бесконечно действовать по одной и той же схеме Евросоюз не может. И теперь властям европейских государств приходится постепенно признаваться гражданам своих стран в том, что тем придется отказаться от привычного комфорта, так как полный переход на «зеленую энергетику» и использование возобновляемых источников энергии приведет к резкому подорожанию жизни в Европе.

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К тому же Соединенные Штаты Америки продолжают требовать от своих европейских союзников увеличения расходов на НАТО, так как у Вашингтона нет денег на то, чтобы обеспечивать европейскую безопасность.

«США создают вторую НАТО в Азии — военный союз с Австралией и Англией — для сдерживания Китая, — напоминает Александр Рар. — В Азии запахло войной. Европейцам ничего не останется делать, как раскошелиться на американцев».

Также в Европе резко растут расходы на обеспечение и без того дорогостоящих социальных систем, так как население европейских стран стремительно стареет, и содержание растущей армии пенсионеров требует колоссальных средств. А демографический фактор не внушает никакого оптимизма по поводу будущего Европы.

Новому канцлеру ФРГ, который в ближайшее время придет на смену Ангеле Меркель и возглавит страну в представлении многих являющуюся лидером Европы, придется в короткие сроки решать все эти проблемы.

«Жить по-старому уже не возможно. Боюсь, что нынешнее мягкотелое и самодостаточное поколение правящих элит Евросоюза не готово к грядущим вызовам», — заключает немецкий политолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, на минувших выходных цена на газ на европейских спотовых рынках в очередной раз побила рекорд, достигнув уровня 1200 долларов за тысячу кубометров. При этом эксперты-энергетики предупреждают, что уровень газа в подземных хранилищах Евросоюза гораздо ниже, чем был в преддверии отопительного сезона в прежние годы.

В этих условиях власти Германии запустили в телевизионный эфир социальный видеоролик, в котором жителей страны учат, как не замерзнуть зимой, если произойдет отключение отопления и электроэнергии. Населению предлагается заклеить окна теплосберегающей пленкой и соорудить самодельный обогреватель из керамических цветочных горшков и парафиновых свечей.