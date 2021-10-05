Программист Избаенков объяснил сбой в работе не связанных с Facebook сервисов

Многие популярные соцсети и мессенджеры «упали» из-за резкой активности пользователей, которые начали искать замену Facebook. Сервисы не выдерживают такого количества запросов.

Глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram стал причиной проблем и с другими сервисами. Огромное количество людей начали искать альтернативные способы общения, пояснил РИА Новости руководитель сервиса Servicepipe Артем Избаенков.

«Это напоминает мне DDoS-атаку уровня приложения, только тут, к сожалению, множество запросов — это не автоматизированные, а это реальные запросы пользователей, в связи с чем данные сервисы не были готовы к таким всплескам аудитории и пошла череда сбоев», — объяснил программист.

Он добавил, что произошедшее с Facebook является «хорошим примером, показывающим, что будет с бизнес-процессами, если все завязывать на один сервис». Примечательно, что сотрудники Facebook не смогли попасть в офис из-за нерабочих электронных пропусков.