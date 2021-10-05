Технолог Facebook: сбои в работе сервиса вызваны проблемами с сетью

Специалисты Facebook продолжают устранять сбой в функционировании сервиса. Проблема может быть вызвана некорректной работой сети.

Сейчас Facebook наблюдает сетевые проблемы. Работа над их оперативным устранением продолжается, заявил главный технолог американской компании Майк Шрепфер.

Представитель Facebook извинился перед пользователями, которые лишились связи со своими родными из-за сбоя в работе сервисов. Он добавил, что специалисты компании прикладывают все возможные усилия для скорейшего восстановления доступа к приложениям.

Сервисы компании Facebook, среди которых одноименная социальная сеть, программы Instagram и WhatsApp, подверглись глобальному сбою 4 октября. Их работа была приостановлена почти на семь часов. С некорректным функционированием сервисов столкнулись пользователи по всему миру, включая Россию.