Сотрудники Facebook столкнулись с проблемой доступа в офис

Электронные пропуска сотрудников Facebook перестали работать, поэтому они не могут попасть в офис.

Журналист газеты New York Times Шира Френкель сообщила об этом в своем Twitter. По ее словам, сотрудники компании не могут попасть внутрь и проанализировать масштаб неполадок.

«Только что по телефону работник FB описал невозможность для сотрудников войти в здание этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях», — сообщила Френкель в Twitter.

Сервис Downdetector, отслеживающий сбой в работе интернет-ресурсов, вечером 4 октября сообщил о перебоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Представители компании опубликовали в Twitter сообщение, в котором сообщили о работе над устранением проблем доступа.