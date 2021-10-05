Белый дом ведет мониторинг сбоев у компании Facebook

Белый дом в курсе сбоев, коснувшихся компании Facebook, сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

По ее словам, Соединенные Штаты продолжают мониторинг ситуации. Никаких дополнительных комментариев на данный момент от Вашингтона не поступало.

По информации сайта Downdetector, первые жалобы от пользователей стали появляться в 18:34 по московскому времени. Неполадки коснулись Facebook, а также его дочерних компаний Instagram и WhatsApp. Перебои фиксировались как у использующих веб-версии соцсетей, так и юзеров мобильных приложений. В основном сообщения поступали от жителей США, Канады, Германии, Италии, Франции, однако обращения регистрировались и от жителей России.

Сама компания сообщила, что о ситуации ей известно. Работники технических служб организовали соответствующие проверки и мероприятия для скорейшего восстановления доступа к сервисам.