Госдеп США заявил о намерении и дальше препятствовать «Северному потоку — 2»

Соединенные Штаты продолжат выступать против российского газопровода «Северный поток — 2» даже при условии, что он уже достроен, заявили в Госдепе.

Свое решение представители американского ведомства объяснили тем, что «СП-2» является «российским геополитическим проектом». Позиция США по данному вопросу не изменилась, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.

«Наша политика, которую мы очень ясно обозначили <…> заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого трубопровода <…>, и мы продолжим применять закон в соответствии с периодическими оценками ситуации, которые, конечно, проводятся», — заявил он.

Подобные заявления продолжаются, несмотря на то, что газопровод достроен. Кроме того, уже было осуществлено заполнение первой ветки «СП-2».

Российская сторона в свою очередь неоднократно обращалась с призывами о прекращении упоминания «Северного потока — 2» в политическом контексте. Москва на протяжении всего строительства трубопровода сообщала, что проект имеет под собой исключительно коммерческую основу и выгоден он как РФ, так и Евросоюзу.